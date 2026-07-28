Поездка к морю на поезде в этом году станет намного комфортнее: нововведение РЖД

В этом году к путешествиях на юг добавится кое-что новое. На линиях, ведущих к Черноморскому побережью, начнут обкатывать поезда с купейными вагонами, которые заметно отличаются от всего, что мы видели раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии