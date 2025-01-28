Зеленский признал недостаточной мобилизацию в стране

Зеленский признал мобилизацию украинцев старше 25 лет недостаточной для удовлетворения нужд фронта. Он уточнил, что украинские власти используют все имеющиеся на сегодня ресурсы для пополнения армии, но этого все равно мало.
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