Вашингтон, похоже, быстрее Брюсселя понял простую вещь — энергетическая инфляция бьет не только по кошелькам, но и по самому фундаменту западных финансов Изображение: Царьград Американская инфляция в сентябре подскочила до 3,7%, и рынок сразу начал закладывать три повышения ставки ФРС по 25 пунктов, причем бензин за год подорожал на 34%.
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