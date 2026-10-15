Вашингтон, похоже, быстрее Брюсселя понял простую вещь — энергетическая инфляция бьет не только по кошелькам, но и по самому фундаменту западных финансов Изображение: Царьград Американская инфляция в сентябре подскочила до 3,7%, и рынок сразу начал закладывать три повышения ставки ФРС по 25 пунктов, причем бензин за год подорожал на 34%.