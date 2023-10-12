Бой между Чимаевым и Усманом на UFC 294 станет претендентским

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что поединок между бойцом смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и нигерийцем Камару Усманом на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) станет претендентским.
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