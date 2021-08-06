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7 штрафов, о которых даже не догадывается большинство дачников

7 штрафов, о которых даже не догадывается большинство дачников

Ведение дачного хозяйства – непростая задача, полная производственных и бытовых сложностей. Что в трудовой рутине, что в долгожданном отпуске на своем участке можно легко забыть о необходимости соблюдения некоторых не всегда очевидных правил.

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