7 штрафов, о которых даже не догадывается большинство дачников

Ведение дачного хозяйства – непростая задача, полная производственных и бытовых сложностей. Что в трудовой рутине, что в долгожданном отпуске на своем участке можно легко забыть о необходимости соблюдения некоторых не всегда очевидных правил.
Ведение дачного хозяйства – непростая задача, полная производственных и бытовых сложностей. Что в трудовой рутине, что в долгожданном отпуске на своем участке можно легко забыть о необходимости соблюдения некоторых не всегда очевидных правил.
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