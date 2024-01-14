Alaska Airlines начала проверку Boeing из-за оторвавшейся у самолета двери Американская авиакомпания Alaska Airlines начала предварительную проверку своих самолетов Boeing 737-9 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера.
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