Питейная культура корейцев

Граждане Южной Кореи любят выпить, причем делают они это по поводу и без. Они пьют после окончания трудового дня, на праздниках, дружеских встречах, корпоративных посиделках и во время налаживания деловых или личных контактов.
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