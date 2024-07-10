Эксперт АКРА рассказал, что мешает снизить цены на продукты в России

Снижению цен на продукты в России мешают рост зарплат, подорожание услуг логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также высокая ключевая ставка, заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин 10 июля РИА Новости.
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