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Губернатор Самарской области Азаров: “Военные после обстрела в Макеевке спасали товарищей”

Губернатор Самарской области Азаров: “Военные после обстрела в Макеевке спасали товарищей”

Военнослужащие, попавшие под обстрел украинских вооруженных сил в Макеевке, после обстрела спасали других и вытаскивали своих товарищей из-под завалов.

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