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Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или «тик-ток джихад»?

Израиль против Палестины. Взрыв Ближнего Востока или «тик-ток джихад»?

Внезапная атака на Израиль боевиков ХАМАС и ответные действия ЦАХАЛ, подкрепленные заявлениями руководства еврейского государства, пообещавшего уничтожить движение исламского сопротивления в Секторе Газа, а также военная и политическая поддержка США «права Израиля на безграничную самооборону» угрожают взорвать Ближний Восток.

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Я хорошо не понял: ХАМАС убил сотни людей .иии не виноватая я....Египет их к себе не пускает....предпочитает евреев и не только катать на верблюдах
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4 д.

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