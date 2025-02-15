Сильный ветер, дождь и мокрый снег: в Крыму объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер, дождь и мокрый снег: в Крыму объявили штормовое предупреждениеПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 15 февраля на полуострове ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, вечером переходящий в снег, … .