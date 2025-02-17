В Челябинской области обнаружили две подпольные нарколаборатории

В Челябинской области обнаружили две подпольные лаборатории по производству наркотиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ, задержаны четверо: трое из них выращивали наркосодержащие растения, еще один занимался сбытом готовой продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии