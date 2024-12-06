Въезд для большегрузов с мандаринами из Абхазии в Россию снова открыли

Большегрузные автомобили с мандаринами из Абхазии снова получили возможность въезжать на территорию России, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, 6 декабря передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии