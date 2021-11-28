smi.today

1 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Онколог: четыре простых правила помогут снизить риск развития рака

Онколог: четыре простых правила помогут снизить риск развития рака

Отказаться от вредных привычек, поддерживать здоровье организма и проходить профилактические осмотры для того, чтобы снизить риск развития рака, посоветовал врач-онколог онкоцентра Лапино-2 Эльхан Ибрагимов 28 ноября в интервью «Российской газете».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх