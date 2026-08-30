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Царьград

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Убийцам мальчика из Подмосковья определили меру пресечения

Убийцам мальчика из Подмосковья определили меру пресечения

Убийцам мальчика из Подмосковья определили меру пресечения. Как сообщает telegram-канал "112", подозреваемых арестовали на два месяца.

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