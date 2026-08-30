Убийцам мальчика из Подмосковья определили меру пресечения. Как сообщает telegram-канал "112", подозреваемых арестовали на два месяца.
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Какой это кошмар!
Родители куда вы смотрите? Неужели ничего не замечали?