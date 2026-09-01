Эксперт по протоколу рассказала, что означают баурсаки и особый подарок Путину в Бишкеке

Дети, подарившие сувенир российскому президенту, были в национальных костюмах Владимир Путин прилетел в Бишкек / Фото: www.
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