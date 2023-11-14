БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Европе сменились «понимающие Россию» ﻿

В Европе сменились «понимающие Россию» ﻿

ПРАВДА И ПОБЕДА Французские политики призывают учесть интересы Москвы Tекст: Валерия Вербинина Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы.

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