В Европе сменились «понимающие Россию» ﻿

ПРАВДА И ПОБЕДА Французские политики призывают учесть интересы Москвы Tекст: Валерия Вербинина Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы.