Utair оценил перспективы появления дешевых рейсов из западной части ХМАО на юг

Авиакомпания Utair не рассматривает запуск рейсов из Нягани и Советского в Сочи или Минводы. Об этом заявил президент «Utair-пассажирские перевозки» Олег Семенов во время «правительственного часа», отвечая на вопрос депутата думы ХМАО Андрея Осадчука, передает корреспондент URA.