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Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел для знакомств на портале «Госуслуги». Свое обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, копия имеется в распоряжении RT.

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