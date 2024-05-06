Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел для знакомств на портале «Госуслуги». Свое обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, копия имеется в распоряжении RT.
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