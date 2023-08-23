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Глава РПЛ о 33 844 болельщиках на игре «Спартак» – «Зенит»: «Потихоньку ситуация нормализуется. Никому бойкоты не нужны»

Глава РПЛ о 33 844 болельщиках на игре «Спартак» – «Зенит»: «Потихоньку ситуация нормализуется. Никому бойкоты не нужны»

Матч 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3) на «Открытие Банк Арене» в Москве посетили 33 844 зрителя.

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