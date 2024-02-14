Халява: для Steam бесплатно раздают фэнтезийную игру с магией, в которой можно приручать драконов и создать свое королевствоДля Steam бесплатно раздают фэнтезийную игру, в которой игрок станет могущественным магом с собственным замком, башнями и небольшими владениями на одном из островков суши.
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