Халява: для Steam бесплатно раздают фэнтезийную игру с магией, в которой можно приручать драконов и создать свое королевствоДля Steam бесплатно раздают фэнтезийную игру, в которой игрок станет могущественным магом с собственным замком, башнями и небольшими владениями на одном из островков суши.