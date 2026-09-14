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Царьград

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Пожар в станице Старонижестеблиевской охватил 68 кв. метров

Пожар в станице Старонижестеблиевской охватил 68 кв. метров

Пожар произошёл днём 13 сентября в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района. Огонь охватил хозяйственную постройку и часть жилого дома, общая площадь возгорания составила 68 квадратных метров.

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