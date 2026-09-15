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Царьград

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"Молчала бы": Рудковская оконфузилась после финала US Open. Критики припомнили всё

"Молчала бы": Рудковская оконфузилась после финала US Open. Критики припомнили всё

После финала US Open в отечественном медиапространстве разгорелся спор о "русских" победах. Продюсер Яна Рудковская оконфузилась после комментария в Сети.

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