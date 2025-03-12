Цветы и впечатления: ПСБ выяснил, что тверитяне дарили женщинам 8 марта

Банк ПСБ изучил траты* тверитян в преддверии Международного женского дня. Анализ торговых оборотов в эквайринговой сети банка в регионе показал, что в этом году тверитяне предпочли дарить дамам нематериальные подарки, связанные с отдыхом и впечатлениями.
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