Цветы и впечатления: ПСБ выяснил, что тверитяне дарили женщинам 8 марта

Банк ПСБ изучил траты* тверитян в преддверии Международного женского дня. Анализ торговых оборотов в эквайринговой сети банка в регионе показал, что в этом году тверитяне предпочли дарить дамам нематериальные подарки, связанные с отдыхом и впечатлениями.