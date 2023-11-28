Мой ангел Марь-Петровна, снова здрасьте!Вы в прошлый раз обиделись не шибко?Я это… опознал свою ошибкуИ вновь готов упасть в пучину страсти! Я ж, Марь-Петровна, цельных две неделиАктивно возвышал свою культуру,Полезную читал литературу,Чтоб за меня вы телом не краснели! Прочел я басни гида Мопассана,Осилил Всёравно де Бержерака…Устал я, Марь-Петровна, как собака!Позвольте пасть в объятия дивана! Ой, кстати, я ж принёс вам шоколадку…Вы, Марь-Петровна, любите с орехом?Я там куснул разочек (ради смеха!) –Чуть зуб не поломал! И дюже сладко… Ну, полно, Марь-Петровна, морщить бровки!Хотите, вам Толстого почитаю?«Люблю, когда тепло в начале мая…»…Ой, я ж на днях дошёл до Третьяковки! Ну, что сказать?.