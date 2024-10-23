Затраты на работу с цифровым рублем оценили

Затраты на подключение банка к платформе цифрового рубля превышают 120–200 миллионов рублей. Так оценили стоимость начала работы с новым форматом валюты участники платежного рынка, сообщает «Коммерсантъ» По словам одного из источников, к операциям с цифровым рублем придется адаптировать практически все системы банка, поэтому стоимость подключения составит не менее 200 миллионов.