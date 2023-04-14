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Квантовая физика очень удобное средство для Творца, чтобы прятать Себя от тех, кому о Нём знать не нужно для Дела. Тв...
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Геннадий Блинов
Хочется напомнить этим учёным: критерий истины --практика!!!
Ученые: лучшее ме...
Этот таинственный мир
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Закат на Марсе
Так выглядит закат на Марсе. .
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