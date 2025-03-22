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Царьград

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Глава парламента Константинов заявил, что русский Крым удивит украинцев спустя 11 лет

Глава парламента Константинов заявил, что русский Крым удивит украинцев спустя 11 лет

Желающие посетить Крым украинцы не узнали бы полуостров, так как за 11 лет в составе России он фантастически изменился.

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