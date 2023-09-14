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Фонд Росконгресс поддержит инициативы молодых промышленников России

Фонд Росконгресс поддержит инициативы молодых промышленников России

В рамках VIII Восточного экономического форума (16+) Фонд Росконгресс и Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" подписали соглашение о сотрудничестве.

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