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Почему на Еленин день 3 июня девушкам запрещалось заплетать косы

Почему на Еленин день 3 июня девушкам запрещалось заплетать косы

Почему на Еленин день 3 июня девушкам запрещалось заплетать косы Ксения Ковалева3 июня народный праздник, известный как Еленин день, имел множество названий в народной традиции: Льняница, Длинные льны и Константин-Овсяник.

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