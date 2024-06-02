Почему на Еленин день 3 июня девушкам запрещалось заплетать косы Ксения Ковалева3 июня народный праздник, известный как Еленин день, имел множество названий в народной традиции: Льняница, Длинные льны и Константин-Овсяник.
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