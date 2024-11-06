В Британии назвали отличительную черту текущих выборов президента США

Текущие президентские выборы в США стали самыми дорогими в истории страны. Кандидаты от двух главных политических партий — Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической партии — в сумме потратили на свои кампании 3,5 миллиарда долларов.
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