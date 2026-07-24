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Царьград

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Стрельба из окна ЖК «Лучший» в Краснодаре попала на видео

Стрельба из окна ЖК «Лучший» в Краснодаре попала на видео

В Краснодаре, на территории жилого комплекса «Лучший», расположенного на улице Ростовское шоссе, местные жители стали свидетелями стрельбы.

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