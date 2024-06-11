Сергей Собянин: В Сколкове откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

Кластер позволит поддерживать экспорт видеоигр московских разработчиков Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о первом в России кластере видеоигр и анимации, который откроется в Сколково в 2025 году.
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