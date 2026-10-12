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Арно Хидирбегишвили: Кривые зеркала информационного пространства Грузии

Арно Хидирбегишвили: Кривые зеркала информационного пространства Грузии

Свобода слова в Грузии, какой может похвастать не каждая постсоветская республика, сочетается с неграмотными хаотическими попытками отладить конвейер государственной информационной политики на фоне полного произвола антигосударственных оппозиционных медиа.

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