iOS 17.4.1: загрузите это немедленно!

Прямо сейчас вышло не анонсируемое ранее обновление «яблочной операционки» iOS 17.4.1. Компания Apple настоятельно рекомендует всем пользователям iPhone обновиться, особо не вдаваясь в суть выпуска нового релиза.
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