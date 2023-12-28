В Петербурге девять человек лишили гражданства РФ из-за их преступлений

Пресс-служба Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что полицией Северной столицы были проведены первые процедуры лишения приобретенного гражданства РФ после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре текущего года .
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