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В Петербурге девять человек лишили гражданства РФ из-за их преступлений

В Петербурге девять человек лишили гражданства РФ из-за их преступлений

Пресс-служба Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что полицией Северной столицы были проведены первые процедуры лишения приобретенного гражданства РФ после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре текущего года .

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