Школьники из Алексеевского побывали на необычной экскурсии

Девятиклассники школы №293 им. А.Т.Твардовского в Алексеевском районе посетили Молодежную антинаркотическую площадку, которая функционирует в рамках сотрудничества с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии