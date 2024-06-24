Варфоломеев день: почему 24 июня нельзя тратить деньги

Православные считают 24 июня днем поминовения апостолов Варфоломея и Варнавы. В народе этот день называли Варфоломеевым и считали, что именно с него начинается период русалочьих или русальных дней, окончание которых приходится на 7 июля – день Ивана Купалы.
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