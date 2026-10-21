В сети бурно обсуждают спектакль "Без свидетелей" с участием 62-летнего Михаила Ефремова и 52-летней Анны Михалковой, который ставят на сцене московского театра Никиты Михалкова "Мастерская 12".
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