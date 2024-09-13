Ракеты «TAURUS KEPD-350» могут долететь до Тулы

Крылатая ракета Taurus KEPD 350 большой дальности авиационного базирования предназначена для поражения целей (в том числе и защищенных) без захода самолета-носителя в зону действия объектовой ПВО противника.
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