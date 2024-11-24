Песков: удар «Орешником» востребован и эффективен как сигнал Западу

Применение новейшей баллистической ракеты «Орешник» в условиях, когда Запад предпринимает все новые шаги в желании нанести стратегическое поражение России, стало своевременным и показало свою эффективность.
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