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В Европе тепло только тем, кто слушал Путина

В Европе тепло только тем, кто слушал Путина

13 октября  в Москве стартовала Российская энергетическая неделя. Данное мероприятие проводится ежегодно начиная с 2016 года и деятельность его целиком и полностью сфокусирована на вопросах энергетики во всех ее привычных — и не очень — проявлениях.

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