🇷🇺Российский снайпер гоняет чубатого тик-токера по полю🔥 #ВСРФ #Снайпер #ВСУ #СВО.
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🇷🇺Российский снайпер гоняет чубатого тик-токера по полю🔥 #ВСРФ #Снайпер #ВСУ #СВО.
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