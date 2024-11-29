Внимание! В связи с закрытием ж/д переезда, автобус номер 1 со стороны центра будет курсировать 2 автобуса, со стороны больницы - 1 автобус.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Внимание! В связи с закрытием ж/д переезда, автобус номер 1 со стороны центра будет курсировать 2 автобуса, со стороны больницы - 1 автобус.