Заброшенные здания, словно люди, имеют свою историю, загадку, которая притягивает и манит и даже душу

Казино Констанца. Румыния. Фотопроект Киммо Пархиал и Тани Палмунен «Заброшенная Скандинавия»1Заброшенные здания, как и люди, имеют свою историю, тайну, которая манит и манит, и даже душу.
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