Справка об учете мнения граждан по вопросу административно-территориального устройства.

Для выяснения мнения граждан при решении вопросов административно-территориального устройства Бобруйским районным исполнительным комитетом в общественно-политической газете Бобруйского района ´Трыбуна працы´ от 20 сентября 2023 г.
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