Капитана подлодки "Новосибирск" наградили орденом Мужества

За 2023 год экипаж подводного крейсера уже получил почти 80 наград.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграм-канале сообщил, что капитана подводного крейсера "Новосибирск" Максима Шпирко наградили орденом Мужества.
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