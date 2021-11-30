Сформировавшийся в Молдове правящий прозападный режим, неоднократно требовавший вывода миротворцев из Приднестровья и присоединявшийся к антироссийским акциям Украины против Крыма, называет такую политику «прагматическими» отношениями с Россией.
Сформировавшийся в Молдове правящий прозападный режим, неоднократно требовавший вывода миротворцев из Приднестровья и присоединявшийся к антироссийским акциям Украины против Крыма, называет такую политику «прагматическими» отношениями с Россией.
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