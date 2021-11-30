smi.media

225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ali
    Ну ессесьно. Не сами-же, И не америкосы. 😀Премьер Украины: ...
  • Ali
    В смысле за словоблудие наверное?Дочь Навального п...
  • Ваша Светлость
    Жалкий жыдовский карлик... Несчастны идиоты, проголосовавшие за лицедея...Украина выполнила...

Санду демонстративно отказывается от поездки в Москву

Санду демонстративно отказывается от поездки в Москву

Сформировавшийся в Молдове правящий прозападный режим, неоднократно требовавший вывода миротворцев из Приднестровья и присоединявшийся к антироссийским акциям Украины против Крыма, называет такую политику «прагматическими» отношениями с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх