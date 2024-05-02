«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей в 30 очков и вышел вперед в серии

35 очков Луки Дончича помогли «Даллас Маверикс» одержать важнейшую победу в серии плей-офф. Ранним утром 2 мая (мск) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс».
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