Что произошло в ночь на 16 декабря в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Военная помощь Украине, ситуация в Сирии после окончания правления Асада и возможные санкции против властей Грузии станут главными темами последнего в году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе.
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